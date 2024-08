Hamas feuert Rakete in Richtung Tel Aviv

TEL AVIV (dpa-AFX) - Auch fast elf Monate nach Beginn des Gaza-Kriegs feuert die islamistische Terrororganisation Hamas sporadisch Raketen auf Israel. In der Stadt Rischon Lezion südlich von Tel Aviv heulten am späten Abend die Warnsirenen. Die israelische Armee teilte mit, ein Geschoss aus dem südlichen Gazastreifen sei in einem offenen Gebiet im Bereich von Rischon Lezion eingeschlagen. Es gab keine Berichte über Verletzte als direkte Folge des Raketenangriffs. Nach Angaben von Sanitätern verletzte sich eine junge Frau jedoch, als sie in einen Schutzraum eilte.

Der militärische Hamas-Arm reklamierte den Angriff für sich. Es sei eine Rakete des Typs M-90 auf Tel Aviv abgefeuert worden. Es handele sich um eine "Reaktion auf die zionistischen Massaker und die Vertreibung unseres Volkes" im Gazastreifen.

Auslöser des Gaza-Kriegs war das schlimmste Massaker in der Geschichte Israels mit mehr als 1.200 Toten, das Terroristen der Hamas und anderer extremistischer Gruppen am 7. Oktober vergangenen Jahres verübt hatten. Mehr als 250 Geiseln wurden aus Israel nach Gaza verschleppt.

Bei der anschließenden israelischen Offensive in dem abgeriegelten Küstenstreifen wurden nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde bisher mehr als 40.400 Menschen getötet und mehr als 93.000 verletzt. Die Angaben, die unabhängig nicht überprüfbar sind, unterscheiden nicht zwischen Kämpfern und Zivilisten./le/DP/zb