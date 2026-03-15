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15.03.2026 05:00:58
Hamas: Iran soll Angriffe auf Nachbarstaaten einstellen
GAZA/TEHERAN (dpa-AFX) - Die islamistische Hamas hat den Iran dazu aufgerufen, die Angriffe auf Nachbarstaaten einzustellen. Die Terrororganisation bekräftigte in einer Mitteilung, Teheran habe das Recht auf israelisch-amerikanische Attacken zu reagieren. Die "Brüder im Iran" sollten jedoch davon absehen, ihre Angriffe auf Nachbarländer fortzusetzen. Seit Beginn des Iran-Kriegs melden die umliegenden Golfstaaten zahlreiche iranische Raketen- und Drohnenangriffe.
Die Hamas rief die Staaten in der Region auf, "zusammenzuarbeiten, um diese Aggression zu stoppen und die brüderlichen Beziehungen untereinander zu bewahren". Der Iran unterstützte die Hamas jahrzehntelang finanziell und militärisch. Die Hamas unterhält zudem enge Beziehungen zum Golfstaat Katar.
Am 7. Oktober 2023 begann die Terrororganisation das beispiellose Massaker in Israel mit etwa 1.200 Toten und mehr als 250 Verschleppten./rme/DP/zb
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