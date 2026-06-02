Hamat Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hamat Group lud am 31.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,16 ILS. Im Vorjahresviertel waren 0,240 ILS je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 222,9 Millionen ILS – das entspricht einem Minus von 7,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 240,1 Millionen ILS in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at