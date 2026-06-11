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11.06.2026 06:31:29
HAMAYUU gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
HAMAYUU ließ sich am 10.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat HAMAYUU die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 16,55 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte HAMAYUU 26,23 JPY je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite hat HAMAYUU im vergangenen Quartal 1,51 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HAMAYUU 1,50 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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