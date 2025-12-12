|
HAMAYUU veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
HAMAYUU hat am 10.12.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 9,37 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte HAMAYUU 4,74 JPY je Aktie verdient.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,55 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HAMAYUU einen Umsatz von 1,48 Milliarden JPY eingefahren.
