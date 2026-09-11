HAMAYUU: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

HAMAYUU lud am 10.09.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete.

HAMAYUU vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 44,83 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -21,040 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,50 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,47 Milliarden JPY in den Büchern standen.

In Sachen EPS wurden 4,43 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HAMAYUU 37,56 JPY je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat HAMAYUU 6,28 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,03 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 6,09 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at