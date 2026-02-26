HAMBORNER REIT Aktie

HAMBORNER REIT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3H233 / ISIN: DE000A3H2333

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Mieten gesunken 26.02.2026 16:10:00

HAMBORNER REIT-Aktie dennoch fester: Gewinn sackt ab

HAMBORNER REIT-Aktie dennoch fester: Gewinn sackt ab

Der Immobilienkonzern HAMBORNER REIT hat im vergangenen Jahr weniger umgesetzt und verdient.

So sanken die Erlöse aus Mieten und Pachten um 2,9 Prozent auf 90,3 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Duisburg mitteilte. Das bei Analysten viel beachtete operative Ergebnis Funds from Operations (FFO) ging wegen höherer Kosten um knapp sechs Prozent auf 48,6 Millionen Euro zurück. Unter dem Strich verdiente das auf Gewerbeimmobilien spezialisierte Unternehmen mit 12,5 Millionen Euro fast ein Viertel weniger. Aktionäre sollen mit 39 Cent je Aktie eine deutlich niedrigere Dividende erhalten als im Vorjahr, als 48 Cent je Aktie gezahlt wurden.

Einen Ausblick auf 2026 hatte HAMBORNER REIT bereits zu Beginn der Woche veröffentlicht und geht dabei von weiteren Rückgängen aus. Zudem kündigte das Unternehmen an, wegen des schwierigen Marktes seinen Anteil an Büroimmobilien zu verringern und verstärkt auf Handelsimmobilien zu setzen.

Im XETRA-Handel steht die HAMBORNER REIT-Aktie zeitweise bei 4,89 Euro und damit 5,62 Prozent höher.

/nas/zb

DUISBURG (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

HAMBORNER REIT-Aktie in Rot: Rückgang bei Mieteinnahmen drückt Gewinn
HAMBORNER REIT-Aktie tiefrot: Strukturelle Veränderungen

Bildquelle: hamborner REIT

Nachrichten zu HAMBORNER REIT

mehr Nachrichten