HAMBORNER REIT-Aktie dennoch fester: Gewinn sackt ab

So sanken die Erlöse aus Mieten und Pachten um 2,9 Prozent auf 90,3 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Duisburg mitteilte. Das bei Analysten viel beachtete operative Ergebnis Funds from Operations (FFO) ging wegen höherer Kosten um knapp sechs Prozent auf 48,6 Millionen Euro zurück. Unter dem Strich verdiente das auf Gewerbeimmobilien spezialisierte Unternehmen mit 12,5 Millionen Euro fast ein Viertel weniger. Aktionäre sollen mit 39 Cent je Aktie eine deutlich niedrigere Dividende erhalten als im Vorjahr, als 48 Cent je Aktie gezahlt wurden.

Einen Ausblick auf 2026 hatte HAMBORNER REIT bereits zu Beginn der Woche veröffentlicht und geht dabei von weiteren Rückgängen aus. Zudem kündigte das Unternehmen an, wegen des schwierigen Marktes seinen Anteil an Büroimmobilien zu verringern und verstärkt auf Handelsimmobilien zu setzen.

Im XETRA-Handel steht die HAMBORNER REIT-Aktie zeitweise bei 4,89 Euro und damit 5,62 Prozent höher.

/nas/zb

DUISBURG (dpa-AFX)