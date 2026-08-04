HAMBORNER REIT Aktie
WKN DE: A3H233 / ISIN: DE000A3H2333
|Verluste eingefahren
|
04.08.2026 09:28:00
HAMBORNER REIT meldet Verlust im ersten Halbjahr - Aktie fällt
Immobilienverkäufe, geringere Mieteinnahmen und höhere Kosten lasten auf den Ergebnissen des Immobilienkonzerns HAMBORNER REIT. Die Erlöse aus Mieten und Pachten sanken im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,3 Prozent auf knapp 45,1 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Dienstag in Duisburg mit. Die in der Immobilienbranche wichtige Kennziffer Funds from Operations (FFO) verschlechterte sich um 4,4 Prozent auf rund 23,8 Millionen Euro. Unterm Strich steht per Ende Juni ein Verlust von 13,7 Millionen Euro, nach einem Gewinn von 6,5 Millionen Euro ein Jahr zuvor. So stiegen die Abschreibungen auf Objekte im ersten Halbjahr deutlich.
Das Management blickt den Angaben zufolge dem Jahresverlauf 2026 aber weiterhin "grundsätzlich positiv" entgegen und hält an den zuletzt veröffentlichten Einschätzungen hinsichtlich der künftigen Geschäftsentwicklung fest.
Die HAMBORNER REIT-Aktie rutscht auf XETRA zeitweise 2,28 Prozent auf 4,29 Euro ins Minus.
DUISBURG (dpa-AFX)
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Bildquelle: hamborner REIT
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