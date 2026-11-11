HAMBORNER REIT mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

HAMBORNER REIT hat am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,02 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,030 EUR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,43 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 25,3 Millionen EUR, während im Vorjahreszeitraum 24,7 Millionen EUR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at