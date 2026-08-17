D.i Corporation Aktie
WKN: 925734 / ISIN: KR7003160009
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17.08.2026 16:28:00
Hamburg, Bremen: Ver.di ruft an sechs Seehäfen zu Warnstreiks auf
Für Tausende Beschäftigte unter anderem in Hamburg, Bremen und Wilhelmshaven will Ver.di einen neuen Tarifvertrag aushandeln. Ein erstes Angebot lehnte die Gewerkschaft ab. Am Abend soll ein Ausstand beginnen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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