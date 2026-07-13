Container Corpn Of India Aktie

Container Corpn Of India für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 946071 / ISIN: INE111A01017

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13.07.2026 07:06:00

Hamburg: Neues 24.000-Container-Schiff »Notre Dame« erstmals im Hamburger Hafen

Die »Notre Dame« spielt in der Liga der Mega-Containerriesen auf den Weltmeeren. Das Schiff kann sogar mit weniger umweltschädlichem LNG fahren. Aktuell hat es in Hamburg angelegt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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