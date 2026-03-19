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19.03.2026 06:31:38

Hamburg: Verdi ruft zu neuem Warnstreik bei U-Bahnen und Bussen auf

HAMBURG (dpa-AFX) - Hamburgs Bürgerinnen und Bürger müssen sich am Donnerstag wegen eines Warnstreiks erneut auf erhebliche Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat die Mitarbeiter der Hochbahn aufgerufen, 24 Stunden die Arbeit niederzulegen und U-Bahnen und Busse in den Depots zu lassen. Der Warnstreik beginnt laut Verdi um 3:00 Uhr und endet Freitagfrüh um 3:00 Uhr.

Nicht betroffen sind in Hamburg die Busse der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH), die S-Bahnen und die Hafenfähren. Ende Februar waren Hochbahn und VHH bereits für 48 Stunden bestreikt worden. Die Tarifverhandlungen zwischen Verdi und der Hochbahn waren zuletzt erneut ohne Einigung geblieben. Die Gespräche sollen am kommenden Montag und Dienstag fortgesetzt werden.

Die Hochbahn hatte zuletzt nach eigenen Angaben ein verbessertes Angebot vorgelegt, das bis zu 8,1 Prozent mehr Entgelt im Monat in mehreren Schritten vorsah - bei einer Laufzeit von 30 Monaten. Verdi wiederum hat seine Forderungen reduziert und für die Beschäftigten eine Entgeltsteigerung von 3,4 Prozent - mindestens aber 150 Euro - bei einer Laufzeit von zwölf Monaten verlangt. Trotzdem kam es zu keiner Einigung./klm/DP/zb

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