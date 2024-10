Hamburger Flughafen erwartet großen Andrang zum Ferienstart

HAMBURG (dpa-AFX) - Zum Beginn der Herbstferien im Norden am Freitag stellt sich der Hamburger Flughafen auf einen großen Andrang ein. An diesem Wochenende erwartet der Flughafen 58.000 ankommende und abreisende Passagiere, wie Flughafensprecherin Katja Bromm sagte. Neben dem Ferienstart in Hamburg und Schleswig-Holstein enden dann zeitgleich die Herbstferien in Bremen und Niedersachsen. Mit 370.000 Passagieren pro Woche seien die kommenden Herbstferien "die stärksten Wochen seit der Corona-Pandemie". Die Sicherheitskontrolle sei daher bereits ab 3.30 Uhr besetzt.

In den Ferien gelte die generelle Empfehlung, mindestens zwei Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein. Besonders bei frühen Flügen wird Reisenden dazu die Buchung eines Zeitfensters an der Sicherheitskontrolle oder die Abgabe des Gepäcks am Vortag empfohlen.

Flughafen sieht große Nachfrage nach Flügen ins Warme

Warme Reiseziele wie Mallorca, die kanarischen Inseln oder die Türkei würden in diesem Herbst hoch im Kurs stehen. "Die Nachfrage, gerade nach Privatreisen, ist groß und das freut uns sehr", sagte Bromm. Zum kommenden Jahr hatten drei Fluggesellschaften dagegen die Streichung mehrerer Verbindungen angekündigt. Auf der Strecke nach Mallorca plant Ryanair etwa nur noch mit 7 statt 17 Flügen pro Woche./nkl/DP/men