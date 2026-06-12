HHLA Aktie

HHLA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0S848 / ISIN: DE000A0S8488

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12.06.2026 08:55:00

Hamburger Hafenkonzern HHLA geht von der Börse - Kleinanleger empört

Die Hamburger Hafengesellschaft HHLA verlässt die Börse. Gegen das Votum der Hauptanteilseigner hatten die Kleinaktionäre auf der turbulenten Hauptversammlung keine Chance.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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