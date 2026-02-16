Hapag-Lloyd Aktie

Hapag-Lloyd für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: HLAG47 / ISIN: DE000HLAG475

16.02.2026 16:48:38

Hamburger zahlen Milliardensumme: Hapag-Lloyd schluckt Konkurrenten aus Israel

ZIM ist die zehntgrößte Containerrederei der Welt - und wohl bald in den Händen von Hapag-Lloyd. Das Hamburger Logistikunternehmen legt mehr als vier Milliarden Euro auf den Tisch. Grünes Licht muss am Ende der Staat Israel geben.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Nachrichten zu Hapag-Lloyd AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Hapag-Lloyd AG

mehr Analysen
07:42 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
11.02.26 Hapag-Lloyd Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.02.26 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
22.01.26 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
14.01.26 Hapag-Lloyd Sell Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel

Hapag-Lloyd AG 111,90 -6,67% Hapag-Lloyd AG

