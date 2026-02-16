Hapag-Lloyd Aktie
WKN DE: HLAG47 / ISIN: DE000HLAG475
|
16.02.2026 16:48:38
Hamburger zahlen Milliardensumme: Hapag-Lloyd schluckt Konkurrenten aus Israel
ZIM ist die zehntgrößte Containerrederei der Welt - und wohl bald in den Händen von Hapag-Lloyd. Das Hamburger Logistikunternehmen legt mehr als vier Milliarden Euro auf den Tisch. Grünes Licht muss am Ende der Staat Israel geben.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Nachrichten zu Hapag-Lloyd AG
Analysen zu Hapag-Lloyd AG
|07:42
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|Hapag-Lloyd Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Hapag-Lloyd Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Hapag-Lloyd AG
|111,90
|-6,67%
