14.08.2026 06:20:40

Hamburgs CDU-Chef ruft Partei zu Geschlossenheit auf

HAMBURG (dpa-AFX) - Nach der parteiinternen Kritik an Bundeskanzler Friedrich Merz hat Hamburgs CDU-Landesvorsitzender Dennis Thering die Partei zu Ruhe und Geschlossenheit aufgerufen. Eine Personaldebatte um den Kanzler lehnte er im Interview der Deutschen Presse-Agentur ab. Zugleich forderte Thering die Bundesregierung auf, weitere Reformen anzupacken.

Thering: Personalrochade lief nicht rund

"Die Stimmung ist an der Basis aktuell nicht optimal", sagte er mit Blick auf die Kritik an der von Merz vorgenommenen Regierungsumbildung nach dem Rücktritt von Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU). "Die ganze Personalrochade lief nicht rund, und das hat auch jeder mitbekommen. Da gib es auch nichts schönzureden."

Um wieder in Tritt zu kommen, müsse die schwarz-rote Bundesregierung die nächsten Schritte und die nächsten Reformpakete auf den Weg bringen. "Deutschland steht vor großen Herausforderungen und da muss die Bundesregierung jetzt auch weiter liefern", forderte Thering.

Warnung vor K-Frage

Er warnte davor, jetzt die K-Frage zu stellen. "Von einer Personaldiskussion um den Kanzler halte ich nichts", sagte Thering. Merz sei für vier Jahre gewählt. "Er muss sich jetzt in schwierigen Zeiten weiter beweisen, muss zeigen, dass er es kann. Das ist natürlich auch die Erwartung der Landesverbände."/fi/DP/zb

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