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20.09.2026 19:14:38
Hamburgs CDU-Chef sieht Vertrauensverlust gegenüber Bundesregierung
HAMBURG/SCHWERIN (dpa-AFX) - Hamburgs CDU-Chef Dennis Thering sieht die Ursache für das schwache Abschneiden seiner Partei bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern vor allem in Berlin. Der Vertrauensverlust gegenüber der Bundesregierung sitze tief, sagte Thering. "Bundeskanzler Merz und sein Kabinett müssen jetzt liefern, mit Entscheidungen, die spürbar wirken und den extremen Rändern den Boden entziehen." Die starke Polarisierung im Wahlkampf zwischen der AfD und Manuela Schwesigs SPD und der bundespolitische Gegenwind hätten der CDU spürbar geschadet./hal/DP/zb
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