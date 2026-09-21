ArcelorMittal Aktie

ArcelorMittal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DRTZ / ISIN: LU1598757687

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
21.09.2026 05:37:38

Hamburgs Wirtschaftssenatorin: 2040-Klimaziel ohne Netzausbau schwer erreichbar

HAMBURG (dpa-AFX) - Hamburgs Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) mahnt Übertragungsnetzbetreiber zu mehr Geschwindigkeit beim Ausbau und der Erneuerung der Stromnetze. "Im Norden wird viel Strom aus nachhaltigen Quellen gewonnen. Die Übertragungsnetze, die Hamburg anbinden, und die wenigen Verteilpunkte müssten längst ausgebaut sein", sagte Leonhard im Interview der Deutschen Presse-Agentur.

"Hier müssen rasch Entscheidungen getroffen und zügig umgesetzt werden", sagte die Senatorin weiter. "Wenn das nicht passiert, wird 2040 schwer erreichbar sein." Im Oktober vergangenen Jahres entschieden die Hamburger mehrheitlich in einem Volksentscheid, das Ziel der CO2-Neutralität von 2045 auf 2040 vorzuziehen. In Wirtschaftskreisen ist die Vorgabe umstritten.

Übertragungsnetzbetreiber sind für das überregionale Stromnetz verantwortlich. Hamburg gehört zum Netzgebiet von 50Hertz, das Umland fällt unter die Zuständigkeit von Tennet. Übertragungsnetzbetreiber sind zu unterscheiden von den lokalen Verteilnetzbetreibern, die den Strom zum Endverbraucher bringen.

Leonhard: Industriebetriebe wollen weg von fossilen Brennstoffen

Industriebetriebe in der Stadt beabsichtigten, ihre Fertigung stärker auf Strom umzustellen - auch aus Resilienzerwägungen, berichtete Leonhard. "Fossile Brennstoffe sind nicht nur aus Gründen der Klimaauswirkungen weniger attraktiv." Sie seien überdies geopolitischen Verwerfungen unterworfen, wie der Iran-Krieg zeige. Infolge des Krieges stiegen Öl- und Gaspreise.

Gebraucht werde zuverlässig fließender Strom in großen Mengen, sagte die Wirtschaftssenatorin. Die Industrie brauche eine verlässliche Perspektive. "Deswegen steht und fällt das Erreichen unserer Klimaziele 2040 mit dem Ausbau und der Ertüchtigung des Netzes."

In Hamburg gibt es mehrere Unternehmen der Grundstoffindustrie, deren Produktion energieintensiv ist. Dazu gehören der Kupferhersteller Aurubis, der Stahlproduzent ArcelorMittal und die Aluminiumhütte von Trimet./lkm/hal/DP/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ArcelorMittal

mehr Nachrichten

Analysen zu ArcelorMittal

mehr Analysen
04.09.26 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
20.08.26 ArcelorMittal Buy Jefferies & Company Inc.
03.08.26 ArcelorMittal Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 ArcelorMittal Neutral UBS AG
31.07.26 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ArcelorMittal 63,04 -3,81% ArcelorMittal

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen mit deutlichen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen beenden Handel zum Wochenschluss uneins -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag deutlich nach. Die Wall Street beendete den Handel uneins. Vor dem Wochenende behaupteten sich die Märkte in Fernost erneut.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen