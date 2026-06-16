16.06.2026 06:31:29

Hamee: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Hamee lud am 15.06.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2026 endete.

Das EPS lag bei 15,31 JPY. Im letzten Jahr hatte Hamee einen Gewinn von 13,28 JPY je Aktie eingefahren.

Hamee hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,15 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,56 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 33,85 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Hamee ein Gewinn pro Aktie von 80,15 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 22,07 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 22,90 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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