Hamee stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hamee präsentierte am 15.12.2025 die Bilanzzahlen zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 17,17 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 35,40 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hamee in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,57 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5,94 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 6,10 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

