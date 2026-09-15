Hamee stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hamee hat am 14.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 3,75 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,61 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hamee in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12,86 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,61 Milliarden JPY im Vergleich zu 5,29 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at