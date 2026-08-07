Hamilton Beach Brands A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Hamilton Beach Brands A hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,49 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,330 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Hamilton Beach Brands A im vergangenen Quartal 142,6 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hamilton Beach Brands A 127,8 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at