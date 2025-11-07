Hamilton Beach Brands A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Hamilton Beach Brands A hat am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hamilton Beach Brands A ein EPS von 0,140 USD je Aktie vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 15,25 Prozent auf 132,8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 156,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at