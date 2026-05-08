Hamilton Beach Brands A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hamilton Beach Brands A hat am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 USD. Im Vorjahresviertel hatte Hamilton Beach Brands A 0,130 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 122,0 Millionen USD – eine Minderung von 8,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 133,4 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at