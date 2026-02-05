Hamilton Lane A präsentierte Quartalsergebnisse

Hamilton Lane A hat am 03.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,37 USD. Im Vorjahresviertel hatte Hamilton Lane A 1,32 USD je Aktie erwirtschaftet.

Hamilton Lane A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 198,6 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 168,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at