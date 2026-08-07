Hamilton Lane A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Hamilton Lane A gab am 04.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 1,93 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hamilton Lane A noch ein Gewinn pro Aktie von 1,28 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Hamilton Lane A 275,3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 56,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 176,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at