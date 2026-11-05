Hamilton Lane A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Hamilton Lane A hat am 03.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,87 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hamilton Lane A ein EPS von 1,69 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Hamilton Lane A 204,4 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 190,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at