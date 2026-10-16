Hamilton Lan a Aktie
WKN DE: A2DM1T / ISIN: US4074971064
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16.10.2026 06:00:00
Hamilton-Lane-Executive Co-Chairman: «Diese Konzentration ist nicht nachhaltig»
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Die Bewertungen grosser KI-Unternehmen sind enorm. Doch die interessanteren Chancen könnten anderswo liegen. Erik Hirsch, Executive Co-Chairman des Private-Markets-Spezialisten Hamilton Lane, erklärt, wo er die grossen Opportunitäten sieht und weshalb Private Markets auch für Privatanleger zugänglicher werden sollten.
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Analysen zu Hamilton Lane Incorporated Registered Shs -A-
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