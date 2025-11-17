|
17.11.2025 06:31:29
Hamlet Pharma Registered B: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Hamlet Pharma Registered B hat am 14.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,07 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hamlet Pharma Registered B -0,060 SEK je Aktie generiert.
Redaktion finanzen.at
