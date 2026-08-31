Hamlet Pharma Registered B hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Hamlet Pharma Registered B hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,09 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,100 SEK je Aktie erzielt worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,300 SEK. Im Vorjahr waren -0,310 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at