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25.05.2026 06:31:29
Hamlet Pharma Registered B öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Hamlet Pharma Registered B hat am 22.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,07 SEK vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,070 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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