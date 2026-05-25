Hamlet Pharma Registered B öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Hamlet Pharma Registered B hat am 22.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,07 SEK vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,070 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at