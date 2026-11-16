Hamlet Pharma Registered B öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Hamlet Pharma Registered B hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,06 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,070 SEK je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at