Hammock öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Hammock hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Hammock hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 52,70 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 43,61 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,37 Prozent auf 1,33 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,34 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 162,93 JPY gegenüber 147,00 JPY im Vorjahr.

Gegenüber dem Vorjahr hat Hammock im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 3,86 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,89 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 4,71 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at