Hammond Manufacturing stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hammond Manufacturing stellte am 10.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 CAD gegenüber 0,420 CAD im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 72,1 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hammond Manufacturing einen Umsatz von 61,7 Millionen CAD eingefahren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 1,27 CAD gegenüber 1,62 CAD je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,91 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 281,41 Millionen CAD, während im Vorjahr 244,90 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at