Hammond Manufacturing stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hammond Manufacturing gab am 28.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,64 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,340 CAD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Hammond Manufacturing im vergangenen Quartal 85,0 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hammond Manufacturing 71,3 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at