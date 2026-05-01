Hammond Manufacturing: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Hammond Manufacturing hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,47 CAD gegenüber 0,420 CAD im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,02 Prozent auf 75,2 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 67,2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at