Hammond Manufacturing zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hammond Manufacturing hat am 03.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,73 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,340 CAD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,15 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 86,5 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 70,8 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at