Hammond Power Solutions A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Hammond Power Solutions A hat am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Hammond Power Solutions A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,64 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,20 CAD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hammond Power Solutions A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 264,8 Millionen CAD im Vergleich zu 201,4 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at