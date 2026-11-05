Haemonetics Raises FY27 Revenue Outlook After Q2 Revenue Growth Of 9%

(RTTNews) - Haemonetics Corporation (HAE) reported higher second-quarter fiscal 2027 revenue and earnings, supported by growth in its Apheresis and MedSurg businesses. The company also raised its full-year revenue and organic growth outlook.

For the quarter ended September 26, 2026, revenue increased 9.3% to $357.8 million from $327.3 million a year earlier. GAAP earnings per share rose 23% to $1.00, while adjusted EPS increased 6% to $1.35.

Apheresis revenue grew 12.6% to $204.8 million, while MedSurg revenue increased 5.1% to $153 million. Plasma revenue rose 16.5% to $162.6 million.

Operating cash flow increased 15% to $128 million, and free cash flow rose 17% to $104 million. As of September 26, 2026, the company held $261 million in cash and had total debt of $1.124 billion.

Haemonetics raised its full-year fiscal 2027 revenue growth outlook to 8%-11%, compared with its previous forecast of 5%-8%. Organic revenue growth guidance was increased to 6%-9% from 4%-7%.

HAE closed Wednesday at $127.42, up 5.94%. In the After-hours trading, the stock closed its trading at $127.42 without any movement on the New York Stock Exchange.