Hampton Financial: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Hampton Financial hat am 29.04.2026 die Bilanz zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hampton Financial im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 39,30 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,0 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 2,9 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at