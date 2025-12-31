Hampton Financial: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Hampton Financial hat am 29.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -0,02 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,040 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 22,69 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,6 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,4 Millionen CAD umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,080 CAD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,070 CAD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Hampton Financial mit einem Umsatz von insgesamt 10,32 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 9,79 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 5,41 Prozent gesteigert.

