Han-Chang gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Han-Chang lud am 13.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3005,20 KRW für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten -882,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 8,22 Milliarden KRW – ein Plus von 165,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Han-Chang 3,09 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at