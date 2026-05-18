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18.05.2026 06:31:29
Han-Chang: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Han-Chang hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 287,00 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 129,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Han-Chang im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 166,28 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 836,7 Millionen KRW. Im Vorjahresviertel waren 314,2 Millionen KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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