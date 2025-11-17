|
Han-Chang: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Han-Chang hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 41,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatten -76,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 68,09 Prozent auf 2,17 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,81 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

