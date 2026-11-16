Han-Chang stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Han-Chang hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 69,00 KRW gegenüber -41,000 KRW im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Han-Chang in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 72,29 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 602,4 Millionen KRW. Im Vorjahresviertel waren 2,17 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at