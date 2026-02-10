Han Express: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Han Express hat am 09.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 401,73 KRW. Im Vorjahresquartal waren 1776,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Han Express in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,29 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 151,01 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 164,66 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 1227,700 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Han Express 1419,00 KRW je Aktie generiert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 11,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 712,30 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 629,78 Milliarden KRW.

Redaktion finanzen.at