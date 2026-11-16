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16.11.2026 06:31:29
Han Express: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Han Express gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 136,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -203,000 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 170,24 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 160,71 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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