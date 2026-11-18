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18.11.2026 06:31:28
Han Il Iron Steel gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Han Il Iron Steel hat am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Han Il Iron Steel hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 173,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -38,000 KRW je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde auf 63,44 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 50,84 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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