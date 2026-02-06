|
Han Il Iron Steel: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Han Il Iron Steel hat am 05.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Han Il Iron Steel hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 56,05 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -23,000 KRW je Aktie gewesen.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 18,86 Prozent auf 45,70 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 56,32 Milliarden KRW gelegen.
In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 27,490 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Han Il Iron Steel -216,000 KRW je Aktie generiert.
Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,59 Prozent auf 196,40 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 205,84 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
