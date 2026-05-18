|
18.05.2026 06:31:29
Han Il Iron Steel vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Han Il Iron Steel präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 62,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatten -10,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 24,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 61,87 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 49,76 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!