Han Il Iron Steel vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Han Il Iron Steel präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 62,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatten -10,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 24,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 61,87 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 49,76 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at